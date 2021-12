Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 20 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, lunedì 20 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna transiterà nel cielo del Cancro e regalerà vitalità ai segni d’acqua, mentre il Sole sta per lasciare il Sagittario e approdare in Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario comincerà la stagione che più ama, quella del Natale, delle festività, dei regali e le riunioni famigliari. Il Capricorno dovrebbe concedersi una meritata pausa da tutto e tutti e godersi le feste insieme alle persone che ama. Domani l’Acquario otterrà complimenti e riconoscimenti nel posto di lavoro, grazie alla sua enorme professionalità. Infine, i Pesci avranno un inizio settimana che favorirà soprattutto l’amore. Una romantica Luna in Cancro permetterà di riportare l’armonia nella coppia o, per i cuori solitari, di fare nuovi incontri intriganti.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario potrà contare su stelle particolarmente benevoli a cui si unirà, mercoledì prossimo, anche una bellissima Luna. D’ora in avanti tutti i traguardi che si prefiggerà, saranno raggiungibili. Il Capricorno domani inizierà una settimana molto interessante. Anche se nei giorni scorsi è stato piuttosto affaticato, lo attende un Natale decisamente stimolante. Domani l’Acquario avrà una giornata molto positiva e potrà recuperare l’energia e la vitalità che gli sono mancate durante le scorse settimane. Infine, domani e martedì per i Pesci saranno 48 ore molto importanti, un piccolo assaggio di cosa potranno vivere nei prossimi mesi, quando anche Giove sarà di nuovo attivo.