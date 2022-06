Il pensiero logico è strettamente collegato a quello razionale, ma non sempre sovrapponibili: una persona infatti può essere razionale ma seguire una logica tutta propria, ma non per questo “fallace”. Ecco perchè non necessariamente chi è “logico” può esserlo in modo diametralmente opposto rispetto ad una persona che ragiona diversamente. Non tutti amano questo modus operandi, che viene percepito sopratutto come una sorta di strategia per “avere ragione”, e per apparire “migliori” della media. Secondo lo zodiaco sono sopratutto i seguenti i segni che sono considearabili logici. Quali sono?

Quelli più logici di tutti: quali segni zodiacali sono?

Vergine

Difficile contrastare la logica ferrea e praticamente inattaccabile dei Vergine: a volte sembrano essere naturalmente portati a fare gli avvocati in quanto sono capaci di “arringhe” realmente complesse e convincenti. Però sono anche troppo “impostati” e “sui binari”, raramente prendono in considerazione altre forme di pensiero. Questo causa problemi sociali, il più delle volte.

Toro

Considerato “un computer”, è un maestro nell’ottimizzare i tempi ed è anche tra i più produttivi. Non significa che sia privo di sentimenti, anzi, è un passionale, ma riesce a metterli da parte quando serve. Il suo punto debole è comprendere immediatamente le intenzioni altrui: spesso gaffes proprio per questa mancanza.

Scorpione

Meno rigoroso della Vergine, ma comunque una “bella gatta da pelare” quando si prova a contrastare la sua logica che è più costruita e quindi tendenzialmente più “democratica” di altre personalitò ma comunque molto radicata. Solo quando è innamorato diventa più “flessibile” e “pazzerello”.