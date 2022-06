Il termine tedioso spesso viene associato al “fastidioso”, anche se rappresenta in molti casi una fonte di “disturbo” e fastidio più sottile, più ricercata e quindi meno evidente. Una personalità tediosa quindi inevitabilmente sarà portata a vestire i panni del disturbatore, del fastidioso, a causa di varie motivazioni e ragioni, in alcuni casi anche molto diverse le une delle altre. Si può essere tediosi in tanti modi diversi, a volte in modi molesti, a volte più “sottili”. Quali sono i segni più tediosi in assoluto?

Ecco i segni più tediosi dello zodiaco. Li conosci?

Cancro

Cancro rappresenta il tedioso evidente ma consapevole: sa bene che disturba sopratutto quando è di cattivo umore oppure è triste, in sostanza non “sceglie” di evidenziare questo tratto (che è evidente proprio quando l’umore attraversa fasi “critiche”). Non riesce ad evitare questa tendenza, ma solo a limitarla in parte.

Bilancia

Tedioso perchè eccessivamente fermo nelle sue posizioni: Bilancia è sostanzialmente convinto che la propria logica è quella inattaccabile e quindi appare a volte inutilmente inflessibile, ma non per “principio” o per altri motivi legati alla propria morale, ma semplicemente perchè è troppo “sui binari” e segue la propria logica in tutti i casi.

Vergine

Di simile avviso Vergine, che costituisce il segno che “ha ragione”, e basta, anche quando ha torto. Se non sembra avere senso, è perchè è esattamente così: Vergine è tedioso sopratutto quando ha effettivamente ragione, e per questo motivo non mancherà mai occasione da parte loro per dimostarre di essere dalla parte del giusto.