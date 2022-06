Il concetto di sottovalutazione può riguardare un’enorme platea di persone, concetti e situazioni. Semplificando parecchio, indica una valutazione o una percezione errata nei confronti di qualcosa o qualcuno, tendente al “peggio”, in pratica una persona o un carattere sottovalutato non viene apprezzato e percepito in maniera abbastanza impattante rispetto al reale valore. Sono molte le personalità che sono dotate di grande talento e doti indiscusse che per vari motivi, tendono ad essere sottovalutati. Secondo lo zodiaco i sottovalutati per eccellenza sono prevalentemente questi segni.

Questi 3 segni sono i più sottovalutati secondo lo zodiaco. Eccoli!

Scorpione

Può essere considerato sottovalutato un segno percepito come “di valore” come Scorpione? Sicuramente si perchè detestano il concetto dell’adulazione e molto spesso non vogliono “immischiarsi” in faccende che non lo competono. Scorpione in amore viene considerato e spesso bollato come “sensibile” in modo sbrigativo. Ma Scorpione è estremamente complesso e anche decisamente “vendicativo”.

Sagittario

E’ sicuramente lo spirito libero, quindi questa etichetta lo fa sicuramente percepire come sensibile, delicato ma anche apparentemente arrendevole e non adatto ai contesti sociali competitivi. In realtà Sagittario riesce a tenere testa a qualsiasi conversazione perchè si rivela quando necessario incredibilmente razionale ed efficace nel ragionamento critico.

Vergine

Vergine viene sottovalutato perchè molto semplicemente non ama evidenziare la propria presenza nei contesti sociali. Non si tratta di semplice “umiltà”, ma proprio il concetto di esporsi quando non serve ad essere considerato “alieno” per il suo punto di vista. Ma Vergine può formalmente essere considerato uno dei segni maggiormente sensibili ed intelligenti in assoluto.