Prima di comprare una determinata pianta si deve pensare al luogo che si ha a disposizione su dove metterla. Di luminosità, ne hanno bisogno tutte le piante per crescere. Il sole, è importantissimo per la vita della nostra pianta, ma non tutte hanno bisogno del diretto contatto con esso. Alcune infatti amano l’ombra che si ottiene quando la luce è ostacolata da un corpo estraneo. Il nostro balcone può essere totalmente o parzialmente esposto al sole o all’ombra. In tutti e due i casi, esistono delle piante che sono perfette per l’esposizione diretta del sole, mentre altre amano di più l’ombra.

Quindi prima di comprare una pianta, dobbiamo vedere prima le loro caratteristiche e capire se può stare o meno all’ombra o al sole. La luce è importante per la fotosintesi e quindi per la crescita della pianta, ma non deve essere per forza diretta.

Ci sono, infatti, alcune piante che odiano tantissimo il sole e che morirebbero a contatto con esso. Se avete queste piante basterá mettere una barriera, una protezione per proteggerle.

Sul tuo balcone batte sempre il sole? Queste sono le peggiori piante da coltivare

Tra le piante non devono assolutamente essere messe se sul balcone batte il sole, troviamo l’azalea. Queste piante di solito fioriscono in primavera e bisogna metterle a dimora all’ombra.

Troviamo poi poi l’Aquilegia, si tratta di una pianta erbacea perenne. Può essere usata per le bordature e ama l’ombra. Quelle più conosciute sono l’Aquilegia caerulea che ha fiori bianchi e l’Aquilegia canadensis che ha fiori rossi.

Le camelie invece sono piante sempreverdi , che ha bisogno di essere messa all’ombra e che al sole muore. Infatti odia i raggi diretti del sole, soprattutto di mattina, quando solo più forti. Questi potrebbero rovinarne i fiori.

Troviamo poi la campanella, che cresce anche spontaneamente ai piedi degli alberi. Altre piante del genere che crescono ai piedi degli alberi sono i La campanella di solito cresce ai piedi degli alberi, i ciclamini e la Dafne. Questo tipo di pianta può essere coltivato sia un vaso, che in giardino. Ma in entrambi i casi deve essere messa all’ombra.