Il termine inerte sembra essere legato all’indifferenza generale verso qualasisi forma di contesto, anche se in realtà si tratta di una caratteristica non necessariamente legata all’indifferenza ma può anche essere una diretta conseguenza di una mancata sensibilità oppure ad un’azione costante della pigrizia. Insomma, non è un caso che il termine viene utilizzato anche in ambiti pratici, per definire una determinata sostanza che non reagisce agli stimoli. L’inerte è esattamente questo: non sembra essere sfiorato dalla maggior parte delle cose che lo circondano, e secondo lo zodiaco sono questi i segni più inerti in assoluto.

Sai quali sono i segni più “inerti” secondo lo zodiaco? Ecco la risposta

Vergine

E’ austero e su alcuni temi è molto sensibile, ama definirsi umanista ma in realtà la quasi totalità delle cose, anche di una certa rilevanza non lo tocca minimamente, se non considera la causa attinente ai propri interessi. Questo accade sopratutto quando si trova in un nuovo contesto.

Capricorno

Fa parte del “personaggio” che interpreta, Capricorno vuole fare il duro, ma da questo punto di vista in realtà “recita poco”. Non è egoista ma è così impostato da apparire una sorta di “pezzo di legno” in tutti i sensi sopratutto al di fuori del contesto familiare.

Scorpione

Scorpione è selettivo, così selettivo in modo naturale da sembrare una sorta di iceberg impersonificato. Questo condiziona le relazioni ad esempio, se si annoia di qualcuno semplicemente quella persona non lo sfiora minimamente nei propri pensieri. Insomma Scorpione apparentemente “sceglie” di essere inerte, ma questa impressione condiziona parecchio le opinioni sul proprio conto.