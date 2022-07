Per monotonia si fa riferimento ad una sequela di azioni ripetitive, sempre uguali che spesso sono associate a contesti ciclici e di routine. La vita è effettivamente costituita da un continuo ripetersi di azioni, ed anche quelle inizialmente entusiasmanti ed edificanti prima o poi diventano rindondanti e ripetitivi. La monotonia anche in altri contesti raffigura situazioni che sono prevedibilmente privi di sorprese, ma anche tra le personalità spiccano alcuni segni zodiacali che sono naturalmente molto più monotoni della media. Quali sono questi profili caratteriali secondo lo zodiaco?

Ecco i segni più monotoni secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

Detesta il ripetersi delle situazioni e per questo è naturalmente portato ad avere numerosi hobby, che però coltiva in maniera discontinua: Vergine è famoso per essere un segno che non è coerente in tal senso e che invece ritorna su standard di vita ripetitivi, al quale inevitabilmente “ci fa l’abitudine”.

Cancro

Forse non è noioso come segno ma è indubbiamente portato ad essere sia molto prevedibile nei propri comportamenti. Per Cancro la monotonia nella propria vita ha aspetti positivi in quanto preclude situazioni che possono portare a crisi e fastidio se non addirittura sofferenza. Per il segno è meglio una vita monotona che eccessivamente rischiosa.

Bilancia

Non dovrebbe sorprendere trovare Bilancia in lista, per definizione un profilo caratteriale che per natura stessa portato all’appiattimento, alla normalizzazione. Bilancia non ama i proclami, le azioni estremamente teatrali e spettacolari, quindi trova una vera e propria comfort zone nella sua ricerca continua verso la monotonia.