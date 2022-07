Nessuno lo dice, ma il basilico crudo provoca questa reazione al corpo

Il basilico è un’erba molto utilizzata in cucina, soprattutto per i primi. Bisogna però fare attenzione a mangiare basilico crudo perché può provocare problemi alla salute.

Basilico crudo: cosa succede?

Siamo soliti utilizzare il basilico crudo in cucina ma può essere un errore. Mangiarlo crudo non fa bene! Il basilico crudo se non lavato bene provoca un intossicazione. Invece spesso molti hanno fatica a digerirlo e quindi possono avere anche un indigestione.

Quando cuociamo le foglie delle piante di basilico, le rendiamo più digeribili. La digestione diventa favorevole e quindi non rischiamo di non digerire l’intero pasto. Perciò basta poco, basta metterlo un po’ prima di finire la cottura, per non avere problemi di digestione.

Alcuni studi hanno anche dimostrato che il metileugenolo contenuto nel basilico è cancerogeno se assunto in grandi dosi.

Basilico crudo: tutte le proprietà

Il basilico è una pianta ampiamente utilizzata nella cucina italiana, ma non solo, è un ottimo alleato per la salute. Usato per infusi e si ricava anche l’olio essenziale. Contiene flavonoidi e olio essenziale di estragolo.

Il basilico abbassa i livelli della pressione

Ha proprietà antiossidanti utili a contrastare l’invecchiamento

Ha proprietà antiinfiammatorie

ottimo diuretico

L’olio essenziale di basilico ha anche ottime proprietà antibiotiche

In medicina, il basilico è utilizzato per contrastare la flatulenza, per favorire la diuresi e in caso di inappetenza.

Come usarlo in cucina

Il modo migliore per usare il basilico in cucina è quello di comprarlo fresco. Lavatele molto bene sotto l’acqua corrente fredda quindi fatele asciugare in mezzo a 2 canovacci puliti. Una volta asciutto mettetelo in barattolini se volete conservarlo.

Per quanto riguarda la conservazione, può durare almeno 2-3 giorni in frigo. Per tenerlo meglio, dovrebbe essere chiuso in un canovaccio e non in una semplice busta, così si può mantenere bene. In alternativa si può congelare per utilizzarlo in futuro; può restare fino a 6 mesi.

Come coltivarlo in casa

Se non vuoi acquistarlo sempre, puoi coltivarlo tu. Solitamente lo vendono in contenitori di plastica; dovrai sistemarlo in un apposito vaso di coccio.

Come fare?

Capovolgi il vasetto per estrarre la zolla intera

separa la terra in varie sezioni per non spezzare nessuna radice

prendi il vaso di destinazione e copri parzialmente il foro sul fondo con un pezzetto di coccio.

Aggiungi un paio di dita di terriccio

poi metti le piccole piantine

innaffia delicatamente le piantine.

Il basilico ha bisogno di molta luce, va coltivato perlopiù in estate. Infatti alla luce del sole da il suo meglio; deve essere sempre ben innaffiata, senza ristagni.

Attenzione in inverno, meglio tenerla in casa però in un posto dove ci sono almeno 20-25°.