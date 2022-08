Se lavi i capelli troppo spesso, ecco cosa succede: attenzione

In estate tendiamo a lavare i capelli più spesso, rispetto all’inverno. Questo perché fa molto più caldo e si suda di più, ma ecco cosa succede se lavi i capelli troppo spesso, purtroppo devi fare attenzione.

Un cuoio capelluto grasso, soprattutto nelle donne, non è un bel vedere. Quindi con il caldo, il sudore e i cambiamenti ormonali, tendiamo a lavare di più i capelli. A maggior ragione se si fa sport. Beh, purtroppo stiamo danneggiando i capelli involontariamente.

Per non parlare di chi addirittura fa lo shampoo tutti i giorni, in genere sono di più gli uomini. Beh, anche voi state sbagliando tutto!

Se lavi spesso i capelli, ecco che succede

Prima di dare una risposta negativa del tutto, bisogna capire l’esigenza che spinge a fare lo shampoo più spesso, rispetto alle volte consigliate. Poi bisogna valutare il tipo di shampoo usato per capire quanto realmente possa danneggiare i capelli.

Tuttavia, ci sono dei segnali da non sottovalutare che ci fanno capire realmente, se stiamo esagerando con lo shampoo.

In caso di capelli tinti, si nota molto di più. Il colore sbiadisce molto più in fretta se lo shampoo è frequente. Non bisogna andare oltre i due lavaggi settimanali.

Inoltre quando i capelli appaiono piatti e poco brillanti, è bene ricorrere a dei prodotti di styling che vadano a richiudere le cuticole e a ripristinare l’idratazione perduta, perché spesso diventano crespi e molto secchi.

Le doppie punte: segnale di troppi lavaggi

I capelli bagnati sono delicati, molte volte li pettiniamo solo da bagnati, soprattutto i ricci. Ciò causa maggiormente troppe punte. Lavaggi frequenti vuol dire averli bagnati per più volte in una settimana, ciò li indebolisce.

Se i capelli appaiono spenti e opachi, significa che non sono adeguatamente idratati. Gli oli naturalmente prodotti dal cuoio capelluto servono a mantenere la chioma sana e lucente, con troppi lavaggi si perde questa funzione del capello e diventano secchi.

Purtroppo anche la forfora arriva se si seccano i capelli, a causa di frequenti lavaggi. Non c’è nulla di più anti-estetico della forfora, i capelli si sfaldano e diventano secchi quindi si crea questa patina bianca. Meglio evitare e correre subito ai ripari!

Gli esperti consigliano di lavare i capelli massimo due volte a settimana e se riuscite, per capelli più danneggiati, meglio fare almeno uno shampoo a secco. Usare sempre prodotti naturali e senza parabeni se si ha già una cute secca!

Inoltre prodotti idratanti naturali come l’aole vera, burro di karitè e olio d’argan sono consigliati per idratare la cute.