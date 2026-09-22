Ecco i 3 segni zodiacali più smemorati di tutti: c’è anche il tuo?

Quasi nessuno è infallibile, ed in particolar modo in un contesto storico dominato e da numerosi impegni, essere smemorati da condizione umana diventa qualcosa di a tratti quasi imperdonabile. Eppure come è ovvio a tutti capita a tratti di sbagliare e dimenticare cose più o meno importanti, come evidenziato anche dai segni zodiacali.

I profili dello zodiaco infatti, che sono universalmente identificati nei comuni 12 che sono conosciuti da tutti. Le motivazioni possono essere molteplici di questa smemoratezza, da una capacità di distrarsi in modo naturale, ma non solo. Quali sono quelli davvero più con la testa “altrove” quindi i segni zodiacali più smemorati?

I segni zodiacali più smemorati: fai attenzione a questi 3!

Gemelli

Avere una mente sempre attiva e costantemente proiettata sul fare cose lo rende per forza di cose uno dalla “coperta corta”. Vorrebbe apparire come un profilo sempre efficiente, però anche la sua mente pur risultando alla fine della fiera abbastanza affidabile. Gemelli ne è pienamente consapevole di tutto questo, perciò fa poco per non apparire smemorato.

Il problema è che la sua mente non da priorità vere e proprie in tal senso. Per questo motivo non è strano, anzi, trovarlo a dover controbilanciare la sua tendenza a dimenticare anche le cose molto importanti come appuntamento di lavoro o le chiavi di casa.

Leone

Leone è un distratto cronico, quasi naturalmente finisce in questa sezione: un profilo che si cura poco del migliorare i propri difetti, di contro fa tanto per limare e migliorare i propri pregi: per questo ai più risulta comunque uno smemorato quantomeno “tollerabile” rispetto ad altri.

Il problema del Leone è che è semplicemente molto focalizzato su di se, quindi tende a dimenticare molto di più cose che non lo riguardano o che lo “toccano” con molta relatività.

Sagittario

Profilo estremamente competitivo in contesti lavorativi, il Sagittario si stressa. Ed in queste condizioni tende a focalizzarsi su cose poco utili ma che gli portano via tantissime risorse, da qui una forte tendenza a dimenticarsi le piccole cose ma con enorme frequenza.

Il Sagittario non la fa tanto difficile, spesso ammette che questo è un difetto, o al contrario lo nega con tutte le proprie forze, non ci sono vie di mezzo.