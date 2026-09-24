2000 lire Guglielmo Marconi: cerca questo dettaglio, vale tanto!

La 2000 lire italiana è stata una delle banconote più diffuse nella 2° metà del 20° secolo anche a causa di una certa svalutazione della vecchia valuta italiana, in questo modo a partire dagli anni 80 sono state sempre di pià le banconote di piccolo taglio a trovare diffusione. In tal senso la 2000 lire con Guglielmo Marconi è una delle più riconoscibili, non è rara ma esistono alcune banconote con una specifica forma di dettaglil.

Questo aumenta in alcuni casi, concetto che vale anche per altre banconote, può portare ad una maggiore forma di interesse collezionistico e quindi di riflesso anche monetario.

Quasi tutte le 2000 lire con Guglielmo Marconi ancora disponibili sono ancora troppo numerose per essere rare, quasi tutte appunto.

Perchè Marconi è famoso

Perchè dedicare una banconota a questa figura? Marconi è stato un brillante quando importantissimo inventore vissuto tra il 19° ed il 20° secolo in particolare grazie alle proprie invenzioni nell’ambito delle comunicazioni senza fili, inoltre è universalmente riconosciuto come l’inventore della radio.

E’ uno degli inventori italiani più famosi nonchè vincitore di un Premio Nobel, per questo ha trovato spazio su questo esemplare da 2000 lire. stampato per oltre 10 anni dal 1990 e diffuso con una buona quantità fino al 2002, quindi è un esemplare contemporaneo della 1000 lire Montessori.

Quanto vale la 2000 lire con Guglielmo Marconi?

Quasi tutte le banconote sono state ritirate dalla circolazione nel 2002 con l’avvento dell’euro. Tuttavia tantissimi hanno custodito vari pezzi di questa banconota che come altre del proprio tempo è riconoscibile dal seriale, stampato sull’angolo inferiore sinistro dei due lati.

Le più interessanti sono quelle che iniziano per “X”, lettera che contraddistingue la serie sostitutiva, ovvero quella concepita nel corso dei vari anni 90 per prendere il posto delle banconote rovinate. Oltre alla X c’è sempre un’altra lettera, e questa può fare la differenza di valore.

Le banconote da 2000 lire che iniziano con XA valgono da 10 a 90 euro a seconda delle condizioni, le XB sono valutate poco meno tra i 5 ed i 60 euro sempre dipendente dalle condizioni di conservazione.

Le altre a partire dalle XC fino alle XE hanno un valore medio piazzato sul mercato tra i 5 e gli 80 per singolo pezzo.