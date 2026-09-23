Benzina al rialzo anche se il petrolio non è al massimo dei prezzi: perchè?

La benzina costa sempre di più ed è un argomento che da oramai svariati mesi rappresenta un problema sia per i singoli cittadini ma anche per stati come l’Italia che hanno visto da tempo il picco massimo di prezzo medio della benzina superare i 2 euro al litro.

Tuttavia la benzina continua ad aumentare anche se il costo del petrolio, seppur al rialzo è ben lontano dai picchi storici, quindi come si spiega?

Il costo del petrolio e della benzina sono allieati?

Tendenzialmente si ma i rialzi non sono tutti giustificabili nello stesso modo. Diversi esponenti dell’informazione hanno evidenziato una discrepanza relativa al picco di prezzo del petrolio registrato negli ultimi decenni.

Nel 2008 infatti in piena crisi economica il prezzo del greggio era arrivato a superare i 147 dollari al barile, anche se il costo della benzina era di poco superiore di media a 1,50 euro al litro. Come si spiega questo?

Le cause del rialzo del 2008 rispetto a quelle del 2026 non sono le medesime e anzi i fattori sono diversi oltre che molteplici. Se le cause del rialzo di oramai svariati anni fa era imputabile soprattutto ad una motivazione economica, nel 2026 questo viene evidenziato in particolar modo da problematiche ed instabilità di tipo geopolitico, così come sono cambiati i fornitori e gli acquirenti tra le due tipologie di date.

Quale è la differenza?

Infine va considerato il contesto della valuta, nello specifico l’inflazione ovvero il rialzo di prezzi sistemico (i beni di acquisto costano infatti mediamente di più oggi rispetto al 2008) ma anche il tasso di cambio, tra euro e dollaro ad esempio.

Quasi ogni risorsa al mondo viene calcolata ed acquistata utilizzando il dollaro statunitense, ai tempi il cambio era molto più favorevole nei confronti dell’euro mentre oggi la differenza tra la valuta oltreoceano e quella comunitaria è presentre ma è risibile soprattutto rispetto a diversi anni fa, ad oggi infatti euro e dollaro sono divisi da un tasso di cambio pari a 1 euro = 1,14 $.

A parità di valore monetario, oggi se dovessimo calcolare il valore della benzina con quello di un tempo il costo sarebbe al rialzo ma non così distante rispetto al 2008, facendo una sorta di rapida considerazione.