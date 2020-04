La Compagnia del Cigno – Seconda puntata – Anticipazioni 6 maggio

La Compagnia del Cigno ritorna con la seconda puntata nella prima serata di Rai 2 del 6 maggio 2020. Come sempre verranno trasmessi due episodi, il terzo, intitolato Il primo concerto e il quarto, dal titolo La scelta di Barbara. La guest star di entrambi appuntamenti è Marco Bocci, che vedremo nei panni di un famoso Direttore d’orchestra. Nella prima parte della seconda puntata ci sarà anche Michele Bravi con il suo personaggio Giacomo.

Le anticipazioni ci svelano che Marioni diventerà sempre più intrattabile a causa dell’incontro con Giacomo, un ex allievo che ha avuto una crisi nervosa. Barbara invece verrà messa di fronte ad una decisione forte che interessa il suo futuro. Che cosa succederà agli altri ragazzi? Scopriamolo insieme.

La Compagnia del Cigno – Seconda puntata – Trama

Nel terzo episodio, Marioni (Alessio Boni) assegna a Barbara (Fotinì Peluso) e a Domenico (Emanuele Misuraca) le parti da solista come violino e pianoforte. L’evento è speciale: un Maestro di fama internazionale dirigerà i ragazzi ne L’Incompiuta di Franz Schubert. Nathan intanto avvisa Matteo: Marioni si stancherà presto di lui, anche se fino per ora lo ha tenuto in alta considerazione. In seguito, il padre di Giacomo aggredirà verbalmente il Maestro. L’uomo incolpa infatti Marioni di aver provocato la crisi nel figlio, che in stato confusionale si presenterà al Conservatorio armato di coltello. Marioni esclude invece Barbara dall’orchestra dopo aver scoperto che sta ancora studiando al Liceo.

Nel quarto episodio, il padre di Giacomo denuncia Marioni e chiede una misura restrittiva per non farlo più avvicinare all’ex allievo. Barbara invece è in piena crisi: abbandona la chat della Compagnia dopo aver sorpreso Domenico con la fidanzata. Poi riceve una visita a sorpresa degli amici che la mettono ancora più in difficoltà con i genitori, a cui non ha detto nulla degli ultimi eventi in Conservatorio. Nel frattempo, Marioni si spaccia per una certa Claudia solo per avvicinare Marco via chat: in questo modo spera di poter mettere in atto il suo piano di fare del male a chi ha ucciso sua figlia Serena. Anche se Irene scopre tutto, il Maestro decide di proseguire con il suo piano.