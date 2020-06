Non mollare mai – Storie Tricolori – Gli ospiti

Non mollare mai – Storie tricolori è pronto al suo debutto sul piccolo schermo di Rai 1. Lo show solidale mira a raccogliere fondi a favore della Croce Rossa Italiana e proprio per questo sono molti i vip di ogni settore pronti a salire sul palco virtuale in qualità di ospiti.

Non mollare mai – Storie Tricolori avrà come conduttore un sempreverde Alex Zanardi, che ha fatto della sua vita e passione per lo sport un vero baluardo di resilienza. Non solo interventi, ma tanti racconti di vita quotidiana, sportivi e di spettacolo.

Non mollare mai – Storie Tricolori – Chi ci sarà?

Sono tanti i volti che vedremo nel primo canale della Rai questa sera, 2 giugno 2020. La Festa della Liberazione darà l’occasione allo show di raccogliere fondi necessari per sostenere le attività della Croce Rossa Italiana. Il momento è ancora delicato: non ci siamo lasciati alle spalle il Covid-19 e le sue crudezze. In particolare potremo ascoltare Marcello Lippi e Fabio Cannavaro raccontare quanto sia importante fare squadra. Marco Tardelli, Bruno Conti e Franco Causio riveleranno invece a Flavio Insinna cosa vuol dire compiere imprese titaniche in momenti difficili. Sandro Mazzola, Gianfelice Facchetti e Gianni Rivera parleranno invece con Simona Ventura per rievocare quanto accaduto nella partita Italia-Germania del ’70. Presenti anche Franco Baresi, Alessandro Del Piero e Javier Zanetti: sarà Gigi D’Alessio a raccogliere le loro testimonienze in fatto di gesti eroici.

Charles Leclerc parlerà invece di adrenalina con Lapo Elkann, mentre Valentino Rossi racconterà cosa significhi avere ironia e allo stesso tempo affrontare momenti di grande tensioni. Fedez intervisterà Marco Belinelli, mentre Barbara Bonansea e Miriam Sylla ci parleranno di pregiudizi con Serena Rossi. Per il mondo dello sport troveremo inoltre Yuri Chechi, Valentina Vezzali, Bebe Vio, Federica Pellegrini e Debora Compagnoni. Presenti all’appello anche Milly Carlucci, Federica Brignone, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Per il mondo dello spettacolo troveremo inoltre Beppe Fiorello, Luca Argentero, Stefano Accorsi, Cesare Bocci e Francesca Schiavone.