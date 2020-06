Da noi… a ruota libera – Anticipazioni 14 giugno – Ospiti

Da noi… a ruota libera si prepara ad un nuovo pomeriggio su Rai 1. Oggi, 14 giugno 2020, la conduttrice Francesca Fialdini accoglierà una nuova tornata di ospiti. Chi ci sarà in studio?

Le anticipazioni di Da noi… a ruota libera ci parlano dell’arrivo di Cristina D’Avena, una delle voci più amati da tante generazioni. Regina dei cartoni animati, con le sue sigle ha cresciuto bambini di ogni età.

Nuovi volti del piccolo schermo stanno per intervenire nel noto programma domenicale. In questi ultimi giorni, Cristina D’Avena ha deciso di lanciarsi a capo chino verso una delle mode social del momento: la nota piattaforma TikTok. La cantante ha scelto di condividere un brano al sapore di dance e molto distante dai ritmi a cui ci ha abituati in tanti decenni. L’artista però ha anche rivelato che in giro ci sarebbe una sua sosia: di chi si tratta? Presente all’appello anche il conduttore Costantino della Gherardesca, uno dei volti di punta dell’emittente pubblica. Di recente però ha subito un forte attacco da parte di Giovanni Ciacci, durante una puntata di Live – Non è la d’Urso. L’esperto di stile infatti ha bacchettato Costa in modo poco sottile: “Tu non ti puoi lamentare, sei ricco“. Con la sua solita calma, il presentatore ha replicato con un laconico: “Sei completamente illetterato“.

Nell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera ci sarà anche la scrittrice Serena Bortone. Secondo le voci diffuse in questi giorni, dovrebbe prendere il posto di Caterina Balivo con il suo David Letterman Show. Ci sarà anche Laura Torrisi, attrice più che acclamata, così come la poetessa Luciana Landolfi. Suoi i bigliettini con la frase più usata (e sfruttata) durante la quarantena: Andrà tutto bene. Infine troveremo Luciana Delle Donne, che dopo aver messo da parte una carriera di successo ha deciso di dedicarsi alle detenute di Lecce.