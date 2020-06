Daydreamer – Anticipazioni dal 15 al 19 giugno

Daydreamer – Le ali del sogno è pronto per tornare nel primo pomeriggio di Canale 5. il primo appuntamento della settimana sarà il 15 giugno, dove ritroveremo i due protagonisti alle prese con diverse situazioni problematiche. Da un lato lei, aspirante scrittrice di Istanbul, che finisce per lavorare un’agenzia di pubblicità che naviga in cattive acque.

Dall’altro lato abbiamo lui, l’erede ribelle di una famiglia abbiente e il preferito del padre Aziz. Un dettaglio che spingerà il fratello a cercare di fargli le scarpe in ogni modo. Le anticipazioni di Daydreamer ci svelano che la protagonista finirà ancora una volta nel mirino di Emre, che non esiterà a sfruttarla pur di eliminare il fratello dell’azienda.

Daydreamer – Anticipazioni settimanali 15/19 giugno

Durante una fuga da casa Divit, Sanem (Demet Ozdemir) si fa male ad un ginocchio. La ragazza ha eseguito l’ordine di Emre (Birand Tunca), che le ha chiesto di rubare dei documenti. Gli saranno utili per dimostrare a Can (Can Yaman) che Sanem non gli ha mentito. Così potrà mettere la firma e diventare la socia dell’ex fidanzata Aylin. Nessuno sa però che Can ha un segreto: sta progettando la campagna pubblicitaria di una linea aerea. Teme infatti che la spia presente in azienda colpisca ancora una volta e preferisce tenere tutti all’oscuro. Il fratello però scoprirà tutto e informerà al volo Aylin.

Conclude poi che c’è un solo modo per impossessarsi delle idee di Can: far fare a Sanem tutto il lavoro sporco. In ballo ci sono inoltre quei famosi scatti che Can ha fatto a Sanem per una campagna a favore delle donne. Anche in questo caso la notizia farà gola ad Aylin, che cercherà di mettere le mani sugli scatti per poterli sfruttare a proprio vantaggio. Ovviamente l’obiettivo è far sì che Can venga accusato di plagio e finisca nei guai. Le anticipazioni di Daydreamer ci confermano che Aylin riuscirà a tagliare il traguardo quando l’associazione fotografi deciderà di punire Can in modo esemplare.