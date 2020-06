Non dirlo al mio capo – Oggi, 14 giugno non va in onda

Non dirlo al mio capo salta un appuntamento: il doppio episodio previsto per la prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 14 giugno 2020, non verrà trasmesso. I fan della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non devono temere però il peggio: l’emittente pubblica ha già fissato la nuova messa in onda al prossimo 21 giugno.

Non dirlo al mio capo non va in onda: come mai il network ha scelto di slittare tutto? Il motivo di fondo è ignoto, possiamo solo confermare che al posto della fiction andrà in onda il gioco televisivo Top Dieci.

Non dirlo al mio capo non va in onda – Carlo Conti in tv

I fan di Non dirlo al mio capo rimarranno delusi, ma non gli ammiratori di Carlo Conti. Il conduttore infatti è pronto per debuttare con Top Dieci, il suo nuovo show. Nel gioco vedremo due squadre a confronto, composte da vip e alle prese sulle classifiche del passato e del presente. Dopo aver vissuto l’esordio domenicale, il programma slitterà alla prima serata di venerdì fin dal prossimo 19 giugno. “È un programma che si adatta bene alle esigenze del momento“, ha detto il conduttore, “si tratta di un esperimento che gioca sulle classifiche, non solo musicali. Spazieranno dal costume all’attualità, dal cibo agli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, dai nomi scelti dai genitori per le bambine nel 1960 e nel 2019 ai musei più visitati“.

Nella prima puntata ci saranno I Don Matteo, composti da Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna, in sfida contro I Principi Abusivi, ovvero Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani. Come ospiti speciali troveremo invece Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Il format nasce in Scandinavia e in origine prevede molti più ospiti, oltre ad un corpo di ballo e un’orchestra. “Di questi tempi noi conduttori viaggiamo sull’improvvisazione e su ciò che accade in diretta“, ha aggiunto il presentatore di Top Dieci, “purtroppo abbiamo poco tempo per le prove“.