Ettore Boschi – Chi era il marito di Giovanna Ralli

Ettore Boschi è stato il marito dell’attrice Giovanna Ralli per 38 lunghissimi anni. L’avvocato matrimonialista è stato l’unico a far perdere la testa alla sua futura moglie e persino a proporsi come marito. La sua scomparsa ha devastato l’attrice su più fronti: dopo la sua morte, ha deciso di lasciare la casa in cui avevano vissuto insieme e poi ha detto addio alle scene.

Ettore Boschi è stato l’uomo più importante per l’artista: “L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì“, ha detto a Domenica In. Nonostante la dipartita, lei non ha mai smesso di amarlo.

Ettore Boschi – Il marito di Giovanna Ralli

Solo due mesi di conoscenza prima che la Ralli dicesse sì a Ettore Boschi. “L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perchè dovevamo andare a colazione“, ha raccontato a Mara Venier. Per motivi di lavoro però l’attrice doveva andare subito a Torino e ha visto il futuro marito solo per qualche istante. “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore“, ha aggiunto, “non c’è stato verso, è andata benissimo“. I due non si sono più lasciati da allora e l’artista aveva atteso a lungo il grande amore.

Dopo aver ricevuto il titolo di Cavaliere, Ettore Boschi ha iniziato a prestare attenzione ai vestiti in ogni occasioni. Tanto da svegliare la moglie anche alle sei e mezza del mattino pur di avere il suo parere. Nella sua carriera invece, l’avvocato si è occupato anche di alcune vicende giudiziarie della Venier. Quest’ultima lo ricorda ancora con affetto, soprattutto perchè quella parentesi legale si è trasformata poi in una grande amicizia. Fra gli amici della coppia anche Flavio Insinna: una delle ultime apparizioni pubbliche dell’avvocato risale infatti alla presentazione del libro del conduttore, dal titolo Neanche un morso all’orecchio.