Il giovane Montalbano – Ferito a morte – Anticipazioni 22 giugno

Il giovane Montalbano ritorna con l’episodio Ferito a morte nella prima serata di Rai 1 del 22 giugno 2020. La trama farà un piccolo salto temporale di alcuni mesi, giusto per rivelarci come sta procedendo il rapporto fra il protagonista e la sua nuova fiamma.

Le anticipazioni de Il giovane Montalbano ci rivelano che Fazio Senior invece sarà costretto al pensionamento anticipato. In tutto questo non mancherà un nuovo caso: l’omicidio di uno degli strozzini di Vigata. Continueremo inoltre a vedere Salvo alle prese con il padre e il loro difficile rapporto.

Dove siamo rimasti

Nell’episodio precedente abbiamo vissuto l’ingresso di due nuovi personaggi. Da un lato Mimì Augello (Alessio Vassallo) e dall’altro Livia Burlando (Sarah Felberbaum). Entrambi avranno un ruolo significativo nella vita di Salvo (Michele Riondino): il primo diventerà l’uomo più fidato del protagonista, la seconda la sua fidanzata storica. Le due relazioni di Salvo però saranno piene di alti e bassi. Mimì cerca di tenergli testa e fra i due non scoppia una simpatia immediata. Livia invece entrerà nella vita del Commissario grazie ad un caso di rapimento.

Il giovane Montalbano, Ferito a morte – Trama

Ad alcuni mesi di distanza dagli ultimi eventi, Salvo e Livia continuano ad essere felici insieme. Il carattere burbero del Commissario sembra lasciare il passo ad una docilità inattesa. L’unico neo riguarda il lavoro e in particolare un infarto subito da Carmine Fazio (Andrea Tidona), che sarà costretto ad andare in pensione. Anche Vigata è in fermento: dopo un referendum che mette in dubbio la fedeltà della moglie, il signor Briguccio spara al vicino di casa. La moglie infatti lo ha accusato di aver cercato di abusare di lei. Intanto, Salvo indaga sull’omicidio Cascio: la vittima si rivelerà uno strozzino del posto.

I depistaggi non mancheranno e anche la nipote della vittima sembra nascondere qualcosa. Quella di Cascio non sarà tuttavia l’unica morte a colpire Vigata: anche il giovane commesso del market del paesino verrà ucciso. Le anticipazioni de Il Commissario Montalbano ci parlano anche del rapporto fra Salvo e il padre. Quest’ultimo busserà alla sua porta all’improvviso e cercherà di convincere Livia ad aiutarlo a riavvicinarsi al figlio.