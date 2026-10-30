50 lire Vulcano, sai quanto può vale oggi? Assurdo!

La 50 lire col dio Vulcano è una delle monete “simbolo” della vecchia valuta italiana, al pari della 500 lire o anche delle numerose banconote con personalità famose. Rispetto a tante altre emissioni è stata estremamente longeva, e coniata per svariati decenni, ma quanto vale oggi?

Dipende dal modello, dalle condizioni ma anche dalla storia che si cela dietro questa apparentemente “normale” moneta che mantiene comunque anche per molti un valore affettivo.

Attenzione, perchè un esemplare da 50 lire Vulcano se nelle giuste condizioni può anche portarci un bel gruzzolo!

50 lire Vulcano: quanto vale oggi?

Perchè è così interessante questa moneta? Principalmente per fattori storici. Coniata nella prima metà degli anni 50 fino al 1989 seppur con alcuni momenti di “Pausa”. E successivamente pur essendo stata sostituita da varianti diverse, è rimasta la preferita nonchè una delle emissioni dal maggior successo.

Inconfondibile dalla raffigurazione del dio Vulcano di spalle, la “versione romana” della divinità greca corrispondente ad Efesto, mentre lavora ad un’incudine, questa però non è stata la primissima forma di disegno scelto.

Diverse versioni di prova della moneta da 50 lire sono state create in pochissimi esemplari dal 1950 fino al 1953 prima della forma definitiva arrivata l’anno dopo, e se riusciamo a trovare una di queste versione di prova, possiamo ritenerci fortunati.

La versione di prova del 1954 pul valere diverse centinaia di euro anche se in ottimo ma non perfetto stato, se presenta anche la scritta “prova” all’interno del margine, sulla sinistra del dio Vulcano, il valore si aggira tra i 500 ed i 6000 euro a seconda delle condizioni, dall’ottimo al Fior di Conio (vale a dire mai circolata).

Molto dipende quindi dallo stato di conservazione. Altre monete di questo tipo ancora più rare sono quelle del 1950, in questo caso non è fondamentale la presenza della scritta “prova” ciò che conta è che sia presente un altro bordo interno più evidente, quasi merlettato rispetto a quello poi scelto per l’edizione finale della moneta.

In questo caso la moneta vale fino a 10.000 euro.