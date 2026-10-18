Juventus e Napoli in crisi, Lazio e Roma volano

La Serie A 2026/27 è iniziata da poche settimane eppure già si possono evidenziare le tendenze e varie sorprese, con l’Inter che resta la candidata, seppur imperfetta ma comunque dominante al titolo, e tutte le altre che a partire dalla Lazio passando per la Roma hanno evidenziato una forma importante, rispetto ad esempio ad altre squadre storiche come Juventus e Napoli.

Chi sta facendo meglio del previsto? E chi invece sta deludendo? Proviamo ad analizzare la questione in breve.

Napoli e Juventus, difficoltà a ritrovare la strada giusta

Spesso rivali anche recenti sul campo, stanno affrontando una fase di crisi che però in verità è molto diversa tra le due. De Laurentiis presidente del Napoli ha scommesso su Max Allegri per il dopo Conte, seguendo quindi la vecchia logica dettata dalla Juventus che oltre dieci anni fa ha proseguito la propria serie di scudetti con questo passaggio di testimone.

Tuttavia la rosa del Napoli non è stata fortificata o rinnovata dal mercato, e questo ha reso lo step tra due metodi di allenare complicato: la sconfitta a Venezia ha aperto la crisi che già sembrava nell’aria, e le due sconfitte su due in Champions hanno amplificato i problemi già latenti.

Discorso diverso per la Juventus che prova da anni a ritrovare l’identità, ma è in forte crisi anche con un allenatore che proprio a Napoli e non solo aveva fatto vedere ottime cose, segno che il problema non è principalmente la guida tecnica ma mancanza di programmazione acuta e mercato che non viene effettuato in modo lungimirante.

Roma e Lazio, le romane volano

Discorso opposto per la Roma che ha trovato seppur con qualche difficoltà, la continuità del proprio progetto tecnico con Gasperini, che ha un ruolo non troppo diverso da quello che aveva a Bergamo. La rosa è stata fortificata e non ci sono state cessioni pesanti, già la scorsa stagione i giallorossi avevano ritrovato la qualificazione in Champions league.

Ancora più sorprendente la Lazio di Lotito, che è in rotta profonda con buona parte della tifoseria, la scelta Gattuso per sostituire Sarri, volato all’Atalanta sembrava un ripiego, anche in virtù di un mercato estivo latitante. Nonostante questo è la squadra biancoceleste la più interessante tra le sorprese in positivo, dopo la vittoria arrivata per 0-3 sul campo della Juventus in particolare.

Un trend che potrebbe cambiare ma che finora ha fatto viaggiare l’aquila biancoceleste oltre le più rosee aspettative.