Occhio ai segni zodiacali più polemici, sono questi 3!

Essere polemici costituisce una base di un carattere propositivo però è altrettanto ovvio che chi eccede in questo senso risulta essere a larghi tratti “eccessivo”. E questo è ben testimoniato anche dai segni zodiacali che indicano statisticamente quali sono i profili più polemici, quelli sempre pronti e portati a dire la propria e contestare ogni cosa.

Non è un male saper scatenare una polemica, che alla base è, o dovrebbe essere un confronto. Non sempre però l’apparente volontà o istinto a polemizzare risulta essere qualcosa di “buono”.

Quali sono quindi i segni zodiacali più polemici?

I segni zodiacali più polemici, sai quali sono?

Toro

Polemico per il gusto di sentirsi messo in discussione. Non tutti saranno daccordo, anzi forse proprio pochi ma il Toro è un profilo che ama migliorarsi, però resta anche estremamente severo nei confronti di chi non è dello stesso avviso.

Principalmente è un perfezionista, ma è polemico soprattutto verbalmente. Non nel concetto di base ma nei dettagli spesso si applica fin troppo se qualcosa è fatto a suo dire o pensare, in modo approssimativo.

Vergine

Vergine è un polemtico meno pratico. Lo fa quasi per divertimento, o più sinceramente, per provare stimoli. Non è un temerario, non cerca emozioni forti, ma nei dialoghi da il meglio e non accetterebbe mai di alzare bandiera bianca, specialmente senza contrastare o combattere.

La Vergine è un profilo che raramente infatti ammette una debolezza ma ha sempre una parola in più per ricordare agli altri che lui/lei è semplicemente più preparato. Non ama anzi detesta assolutamente chi ha un atteggiamento da sbruffone senza porterselo permettere.

Capricorno

L’ultimo polemico sopra la media è il Capricorno. Non lo è per forza per un motivo preciso, il più delle volte molto basilarmente lo è perchè combatte con un senso molto personale di inadeguatezza, quindi critica idee anche valide, e lo fa con una certa abilità quasi in modo terapeutico.

E’ il criticone per eccellenza ma ha una logica molto forte, quasi inattaccabile. Per questo motivo è forse il segno che appare “più” polemico di altri.