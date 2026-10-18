Cerca la 10 lire olivo: vale fino a 4500 euro!

Le 10 lire fanno parte di quel contesto di nostalgia ma anche valore affettivo oltre che affettivo che hanno contraddistinto la quotidianità per svariati decenni. In particolare la versione da 10 lire olivo risulta essere una varietà molto ricercata, valutata spesso con cifre estremamente alte, in quanto è stata diffusa per un numero abbastanza ristretto di anni.

Questa varietà è ritornata pesantemente in auge con la diffusione di Internet, ed alcuni esemplari in casi molto specifici possono valere anche migliaia di euro. Ma quali sono questi esemplari, e perchè il valore può raggiungere cifre simili?

10 lire Olivo, storia

Il formato da 10 lire è esistito per tantissimo tempo, fin dai tempi del Regno d’Italia, nel secondo dopoguerra però la sua forma, tipologia di valore ma anche emissione è stata riconsiderata co nuovi modelli.

Con la proclamazione della Repubblica Italiana, pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale la lira è stata sviluppata con altri formati, e la 10 lire è stata concepita con un formato in metallo “tradizionale” come l’Italma. Riconoscibile per la raffigurazione di un ramo d’ulivo e dall’altra parte un pegaso, è stata coniata dalla Zecca di Roma dal 1946 fino al 1950.

E’ stata una valuta molto importante perchè ha fatto da spartiacque in un contesto molto “di transizione” per la moneta nostrana. In particolare nei primi anni la tiratura è stata molto limitata per ristrettezze effettive ma anche per scelte interne alla zecca, che nello stesso periodo decise di riformulare e creare nuove altre monete.

Gli esemplari del 1948 ad esempio hanno un valore medio ma non disprezzabile tra i 10 ed i 160 euro a seconda del valore. Tuttavia i collezionisti puntano sui pezzi del 1946 che valgono tra i 100 ed i 700 euro, in quest’ultimo caso naturalmente fa la differenza lo stato di conservazione.

Quanto vale?

Non sono però questi gli esemplari più rari di tutti: le 10 lire con il ramo d’ulivo più ricercate sono quelle del 1947, che possono valere da qualche centinaio di euro fino a 4500 euro, nel caso degli esemplari che presentano dettagli diversi come gli zoccoli del pegaso, il cavallo alato, più piccoli rispetto al disegno originale.

La motivazione è soprattutto legata alla tiratura: nel 1947 infatti sono state create solamente 12 mila unità di questa moneta, e per questo trovarne una oggi in condizioni favorevoli è molto difficile.