I segni zodiacali più sfortunati: sai quali sono?

Tutti ci siamo sentiti almeno a tratti, sfortunati nella nostra esistenza, pur essendo un concetto ovviamente aleatorio. Ma anche nelle probabilità pure c’è chi è statisticamente si sente ed è più “scalognato” , anche tra i segni zodiacali spicca questo concetto ovvero quello degli sfortunati cronici.

Persone che sono poco baciate dalla dea bendata e che al contrario sembrano essere quasi soggetto di un accanimento da parte della malasorte, anche nelle piccole noie quotidiane fino a problematiche più serie.

Quali sono però tradizionalmente i segni più sfortunati di tutti ?

Ecco i segni zodiacali più sfortunati: c’è anche il tuo?

Capricorno

E’ il re ( o la regina ) delle occasioni perse: sfortunato anche per causa propria, tentenna troppo e il karma, la sfortuna o qualsiasi altra definizione attinente, si accanisce. Perchè spesso i problemi arrivano dalle sue reazioni poco ragionate essendo uno impulsivo.

Non è tutto “causa del suo male”: Capricorno statisticamente indovina poche cose, e conosce solo un modo per attirare la fortuna ovvero il duro lavoro e la perseveranza che non mancano di certo a questo segno, in ogni situazione, nel bene e nel male.

Leone

Leone è un altro segno mediamente sfortunato, ma si nota di meno rispetto ad altri profili. Questo perchè non ne fa quasi mai un dramma e intraprende un percorso che è un compromesso tra la capacità di non fare drammi e il concetto di guardare avanti.

E’ un positivo, rispetto al Capricorno che è invece abbastanza pessimista. Altro profilo che programma poco, non agisce sempre in base ad una logica e quindi spesso prende decisioni completamente azzardate, che raramente lo ripagano. Nonostante questo Leone non è solitamente un segno che in queste situazioni tende a “piangersi addosso”.

Scorpione

Segno sfortunato per tempistiche, solitamente soffre della sindrome del “vorrei ma non posso” che è molto accentuata. Pensa tanto, a volte troppo e rispetto agli altri due profili non ha quella malizia necessaria che è fondamentalmente dettata dalla propria natura e che ogni tanto dovrebbe avere.

Questo anche perchè non è un profilo che impara tanto dai propri errori, tende a rimunrginare e la sorte solitamente le presenta il conto con gli interessi.