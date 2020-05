Facciamo che io ero… un’altra volta – Il meglio di Virginia Raffaele

Facciamo che io ero… un’altra volta riporta in scena Virginia Raffaele grazie alla messa in onda di Rai 2 di oggi, 25 maggio 2020. La comica guiderà il pubblico da casa all’interno dei suoi sketch più celebri e verrà accompagnata da diversi ospiti. A tre anni di distanza dall’esordio dello show di successo, la padrona di casa continua a mietere sorrisi e consensi agli occhi del pubblico italiano.

Facciamo che io ero… un’altra volta è la piccola perla regalata a chi non ha potuto assistere alla trasmissione originale. Tuttavia, è dedicata anche a chi vuole concedersi un piccolo spazio divertente e rivedere tutti i personaggi creati dall’artista nel corso dell’edizione. Chi ci sarà? Il mistero rimarrà intatto fino all’orario concordato dal palinsesto dell’emittente pubblica.

Facciamo che io ero… un’altra volta – Gli ospiti

Facciamo che io ero… un’altra volta è una raccolta delle migliori esibizioni della Raffaele. Nel corso delle varie serate, con l’aiuto di Fabio De Luigi, la comica ha raccolto attorno a sè diversi nomi importanti. Non abbiamo la certezza di quali ospiti saliranno sul palco, ma è possibile che fra i tanti volti noti rivedremo quello di Michele Bravi. In origine, il cantante è intervenuto nel programma e si è dovuto sottoporre alle frecciate avvelenate di una finta Fiorella Mannoia.

Potrebbe esserci persino Mika, con cui la padrona di casa si è lanciata in un siparietto ballerino e canterino sulle note di Money Money. Oppure Roberto Bolle: per una volta l’etoile famoso in tutto il mondo stupirà il pubblico con un ballo in stile Dirty Dancing. Non è escluso che fra gli ospiti di Facciamo che io ero… un’altra volta ci possa essere persino Patty Pravo. All’epoca, la comica ha indossato il volto di Ornella Vanoni e si è lanciata in un botta e risposta senza pari con la nota cantante. Un momento di pura ironia in cui la ragazza del Piper si è mostrata in modo inedito.