Massimo Di Cataldo in E dimmi che non vuoi morire e Mi ritorni in mente – Video

Massimo Di Cataldo sarà l’ultimo concorrente a far sentire la sua voce nella terza puntata di Ora o mai più. Nella prima manche interpreterà E dimmi che non vuoi morire, hit famosa della coach Patty Pravo. Gli regalerà il merito che si aspetta?

Nella seconda manche, Massimo Di Cataldo proporrà invece la cover di Mi ritorni in mente.

Una hit che purtroppo gli permetterà di registrare solo il quinto posto nella classifica generale, contro la stessa posizione ottenuta nella seconda puntata di Ora o mai più.

Nella prima parte della serata, Massimo Di Cataldo si unirà alla Pravo per la sua E dimmi che non vuoi morire. Una canzone lanciata nel ’97 e arrivata ottava al Festival di Sanremo. Il testo è di Roberto Ferri e Gaetano Curreri ed è presente nell’album Bye Bye Patty. Nonostante le incertezze della coach, il concorrente otterrà la standing ovation da parte del pubblico. “Canzone meravigliosa“, dirà Marcella Bella, “è stato un pochino penalizzato Massimo, perchè è sua, di Nicoletta. Diciamo che non è stata calzante al massimo per lui“.

Nella seconda parte della serata, Massimo Di Cataldo intonerà Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, scritto dall’artista con Mogol. Il singolo è stato presentato nel ’69 e ha conquistato la cima della hit parade italiana dell’anno successivo. Al concorrente regalerà invece 76 punti in totale nella classifica generale, di cui 46 da parte della giuria e 30 da parte del pubblico. Un 8 dalla Bertè, due 7 da Leali e Canzian e quattro 6 dal resto della giuria. “Battisti difficilissimo, impossibile secondo me“, dirà Marco. “Difficile e anche difficilissima questa canzone, perchè ha degli sbalzi vocali notevoli“, aggiungerà Marcella. Differente invece l’opinione di Red, che loderà entrambe le performance. “Credo che abbia delle possibilità perchè è molto moderno“, dirà in conclusione.