X Factor 2020, Audizioni – Prima puntata – Chi passa?

X Factor 2020 ci regala la prima puntata di Audizioni. Finalmente conosceremo alcuni dei concorrenti che tenteranno di entrare in una delle squadre capitanate dai quattro giudici. Chi è passato? Le novità quest’anno sono tante, ma la formula vincente del talent musicale non cambia: chi dimostrerà di avere quello speciale talento che gli aprirà le porte della discografia?

La prima puntata di Audizioni è guidata come sempre da Alessandro Cattelan, che con un recap della quarantena appena vissuta, ci parla dei cambiamenti avvenuti nel nostro Paese. Ora che quasi tutto si è rimesso in moto, possiamo ricominciare a vivere grandi eventi. “Non abbiamo mai smesso di cantare”, sottolinea il conduttore nei primi minuti dell’appuntamento.

X Factor 2020, Audizioni – La prima puntata – I sì

X Factor 2020 ci ha tolto il famoso tavolone: per via delle misure di sicurezza richieste dal governo, il tavolo della giuria è a forma di X e assicura ai quattro giudici di mantenere le giuste distanze. Sono tanti i concorrenti che hanno aiutato a portare verso l’alto l’asticella. Date le premesse, possiamo immaginare che le aspettative della giuria diventeranno sempre più grandi e che sarà difficile per gli altri aspiranti concorrenti dimostrare di possedere un certo talento. Si inizia bene con i Blue Wit, la prima band a passare il turno. Quattro sì anche per Blue Phelix, che è riuscito ad infondere nella sua voce e musica tutto il dolore provato in passato. Anche Casadilego supera i limiti e riesce persino a far venire le lacrime agli occhi al severo Agnelli.

Degno di nota anche Will, un ragazzo giovanissimo che con la sua Someone You Loved riesce ad emozionare la Brown. Non tutti i concorrenti però riescono a registrare un consenso pieno. Sara Sgarabattolo riceve infatti un no da Agnelli, che spera così di aiutarla a crescere. Anche Mika decide di non dare la sua approvazione ad Alessandra Ciccariello. Il giudice però si aspetta che durante il percorso, la giovane autrice riesca anche a fargli cambiare idea. Anche i Manitoba con il loro amore interno alla band riescono ad assicurarsi un posto nella fase successiva. La prima puntata di Audizioni ci parla anche del vissuto emotivo di Merio. Sul palco con Miss You, dedica ilbrano alla madre scomparsa e conquista il tavolone. L’ultima a regalarci emozioni intense è MyDrama con Grazie a Dio di The Supreme e Nuova registrazione 326 firmato da Mara Sattei. Un perfetto mashup che strappa i brividi a Manuelito e le permette di registrare quattro sì.