Calciomercato Napoli, quando arrivano i nuovi acquisti? Ecco la risposta

La finestra di calciomercato estiva 2026 inerente il campionato di Serie A non sta riservando grosse sorprese ancor di più per il Napoli che nel corso delle scorse settimane ha vissuto in maniera relativamente tranquilla il passaggio di testimone in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Il club partenopeo, forte di una qualificazione in Champions League arrivata grazie al 2° posto dietro l’Inter non ha ancora inserito alcun elemento da integrare nella rosa attuale della prima squadra.

La condizione più che economica (fattore che comunque incide) ha altri significati, non chiari e conosciuti a tutti. E questo porta il club di De Laurentiis ad affrontare un inizio di campionato oramai sempre più vicino senza alcun acquisto. Quando arriveranno?

Il “nodo” Under per il calciomercato del Napoli

E’ stato lo stesso patron azzurro, presidente del Napoli dal 2004 a rivelare la necessità assoluta di sfoltrire la rosa molto ricca di elementi che inevitabilmente sono ritornati dopo la scorsa stagione da altre esperienze non sempre fruttuose.

A questo va ad aggiungersi l’importante esborso da parte della società che ha avallato senza troppi problemi le richieste di Mister Conte nel biennio successivo, anche con affari risultati poi poco convenienti fino a questo momento, a giudicare il rapporto prezzo / qualità espressa. Poi c’è il fattore under, ovver un limite nelle liste dei calciatori tesserati e che andranno a comporre la rosa per le varie competizioni che allo stato attuale non può accogliere nuovi elementi oltre a quelli già presenti, a meno che non si tratti di elementi giovani nati dopo il 1° gennaio 2004.

Questo naturalmente cambierebbe nel momento in cui il club azzurro riesca a piazzare i numerosi potenziali esuberi, condizione che ha rallentato non poco le manovre azzurre in entrata e che potrebbero sbloccarsi solo con cessioni prossime.

Per questo motivo un nome molto vicino è Favasulli, terzino duttile e giovane che è infatti nato proprio nel 2004 e quindi già teoricamente tesserabile nel giro di pochi giorni. Per tutti gli altri non sembra esserci “la fila” in particolare per elementi non più giovanissimi come Lukaku o difficili da piazzare dopo annate non positive (vedi Lucca).