Napoli, Gabriel Jesus può arrivare! Ecco cosa deve succedere

Gabriel Jesus è l’ultimo nome per l’attacco del Napoli che come anche rilevato molto di recente ha una certa difficoltà a far “entrare” nuovi calciatori nella propria rosa, sia per un compendio di tesserati molto numeroso, ma anche per una questione di “liste giovani”. Però con un mercato in uscita che diventa la condizione fondamentale per i nuovi acquisti proprio l’ex Manchester City, attualmente in forza all’Arsenal con il quale ha vinto anche la scorsa stagione il titolo di campione d’Inghilterra.

Fonti autorevoli hanno riportato un concreto interesse del Napoli per il 29enne brasiliano che ha trovato meno continuità e quindi anche gol nella formazione di Arteta, che ha spesso privilegiato calciatori dalle caratteristiche diverse. In quale condizione il brasiliano potrebbe sbarcare con la casacca del Napoli?

Perchè l’affare Gabriel Jesus al Napoli è potenzialmente fattibile

Il contratto di Gabriel Jesus risulta essere estremamente dispendioso per qualsiasi società al di fuori della Premier League, tuttavia la scadenza attuale dice 2027, condizione che potrebbe agevolare una trattativa che non è ancora iniziata, magari “spalmando” un ingaggio al ribasso su un contratto più lungo.

Fisicamente il calciatore ha dovuto affrontare una fase di recupero lungo dopo la rottura del legamento crociato, condizione che però si è palesata nel 2024.

Nel 2026 il calciatore non ha sofferto di infortuni, ed ha una buona resistenza oltre che ottime capacità tecniche e possibilità di ricoprire più ruoli del reparto offensivo pur essendo fondamentalmente un finalizzatore, ma anche in grado di giocare assieme ad un altro attaccante.

Cosa manca?

Non c’è una trattativa anche se le parti si sono “piaciute” e proprio l’ex Manchester City di recente ha visto un campio di agente, Giovanni Branchini, che è anche lo stesso di Max Allegri, neo allenatore del Napoli.

Il Napoli d’altro canto ha bisogno di sfoltire la rosa in particolare il reparto offensivo, nello specifico il DS Manna si è concentrato nel trovare una nuova destinazione per Romelu Lukaku e potenzialmente anche Lorenzo Lucca, potrebbe lasciare nuovamente la casacca del Napoli in prestito o anche a titolo definitivo magari nelle ultime fasi del mercato.

Sicuramente quello potenziale di Gabriel Jesus non è un affare che può concretizzarsi in poco tempo data anche la condizione del Napoli oltre alla complessità dell’affare. Ma la pista resta in piedi.