Vaccino stagionale: ecco quando e chi deve farlo

Con l’arrivo della stagione più rigida arriva anche il tipico flusso di malattie tipicamente di origine stagionale come l’influenza, che proprio nel periodo delle feste di fine anno solare come quelle di Natale inizia a diffondersi con particolare veemenza. In questo contesto il vaccino stagionale risulta essere una priorità assoluta per una questione di sicurezza condivisa.

Esiste già un vero e proprio calendario che identifica tutte le regioni e quando i vaccini saranno disponibili. Il vià da metà ottobre 2026 risulta essere in linea, con le prime regioni che a partire dal 12 ottobre hanno attivato già a carattere effettivo le vaccinazioni.

L’importanza del vaccino

Condizione quella concettuale del vaccino stagionale che sembra dissociarsi ad esempio da quelli estremamente divisivi durante la pandemia da Covid-19. Il concetto però è lo stesso ovvero proteggere la comunità da un malanno che non per forza è particolarmente pericoloso per tutti, ma che nello specifico causa una serie di problematiche estremamente importanti.

Di ogni tipo ovviamente. Basti ricordare la grande differenziazione di persone che sono considerate fragili che quindi hanno la priorità assoluta perchè hanno una tendenza di peggioramento dei sintomi anche della cosiddetta influenza stagionale molto più marcata.

Tra questi spiccano ovviamente chi è soggetto a ricovero ma anche chi è lungodegente, gli over 60, le donne in stato interessante e nella condizione immediatamente successiva. Ma anche chi ad esempio si occupa del contatto con il pubblico come le forze dell’ordine, personale sanitario, donatori di sangue e bambini dopo i 6 mesi di età fino ai 6 anni.

In quale regioni è già attiva la vaccinazione?

Alcune regioni italiane hanno già reso disponibile i vaccini stagionali come l’umbria a partire dal 5 ottobre, dal 12 ottobre 2026 regioni come Campania, Calabria, Emilia-Romagna e Sicilia. In regioni come la Liguria la campagna vaccinale era iniziata già a fine settembre per le categorie più urgenti come quelle sopracitate, per il Veneto il discorso è stato simile a partire dal 5 ottobre per le categorie più urgenti.

In senso generale la copertura sarà affidata liberamente a tutte le regioni a partire da novembre, presso le ASL ma anche le farmacie affiliate e seppur in modo diverso nelle tempistiche anche presso i medici di famiglia.