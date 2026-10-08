Attenzione ai segni zodiacali più nervosi in assoluto! Eccoli!

Se la pazienza è una virtù, apparire e manifestare il proprio essere nervosi è quantomeno “normale” almeno fino a un certo punto: lo sanno sicuramente coloro che fanno parte o devono avere a che fare con i segni zodiacali che hanno una predilizione speciale e naturale nell’apparire come “fasci di nervi” con facilità.

E’ la parte più esplosiva, o comunque una delle più evidenti del proprio carattere: il nervosismo rende i più incontrollabili e riesce anche a dividere, naturalmente, le opinioni che di fatto forgiano davvero chi non riesce a tenere a bada la propria capacità nervosa e quindi apparentemente, la calma. Quali sono i segni zodiacali più nervosi?

I più nervosi dello zodiaco, ecco quali segni sono

Cancro

Cancro non è il segno che si arrabbia più spesso, ma è tra quelli che reagisce in maniera più veemente rispetto a quasi tutti gli altri. E non perchè risulti essere più rabbioso o altro, quanto più per la scarsa capacità e forse anche volontà di regolarizzare le proprie emozioni.

Se riesce molto bene a distribuire il proprio buonumore quando è presente, quando deve incanalare emozioni positive, tende a rilasciarle in maniera molto spontanea e quindi incontrollata.

Non sempre è un male, ma è evidente che in tante situazioni questo risulti particolarmente inappropriato.

Vergine

Apparentemente centra poco in questo gruppo. E’ molto controllato, apparentemente sempre serafico, tranquillo o comunque in grado di “tenere botta” anche in situazioni molto nervose. Invece, seppur in modo non così evidente come per altri segni, il nervosismo della Vergine è impossibile da non notare.

Dal tono di voce, dalle azioni ma anche, a guardar bene, dalle parole stesse: essendo un profilo caratteriale estremamente sincero dal punto di vista emotivo, non riesce a nascondere ciò che pensa neanche con la comunicazione non verbale.

Capricorno

Il nervoso “tipo” colui o colei che non vogliono nascondere la propria forma di fastidio causata da qualsiasi cosa, che sia una situazione, una parola ma anche qualcosa che ascoltano. Ed essendo anche abbastanza intrusivi, non sono soliti risparmiare anche critiche molto piccate.

La loro capacità critica si unisce alla loro emotività e per questo sono considerati da molti come parte di un segno che è quello apparentemente più dedito al nervosismo puro e semplice.