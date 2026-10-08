Morbillo, boom di casi negli USA: c’è da avere paura?

Diverse fonti hanno evidenziato una vera e propria forma di aumento di casi di morbillo negli Stati Uniti d’America, in un contesto che sommato alla tradizionale influenza stagionale e al molto più particolare caso di peste riscontrato in Russia.

Naturalmente in particolare dopo il periodo del Covid-19 l’opinione pubblica ma anche gran parte delle persone sono molto più spaventate degli effetti di stampo sociale e non solo di qualsiasi malattia. Ma il morbillo, che viene associato perlopiù a contesti specifici come l’infanzia, può rappresentare nuovamente un qualcosa di pericoloso?

Morbillo in aumento: le cause



Può colpite l’opinione di molti la notizia di diversi deceduti per complicazioni dovuti al morbillo nel 2026 negli Stati Uniti, ancora di più in un certo senso fa “notizia” che siano stati riscontrati quasi 1000 casi nella sola nello stato del Pennsylvania.

Tuttavia proprio negli States i casi sono in aumento anche se risultano globalmente in calo proprio dopo l’esplosione di contagi che deriva quasi unicamente da veri e propri focolai, in totale in tutti gli Stati Uniti sono oltre 3900 casi registrati dalla prima metà del 2026 ad oggi.

Il tutto è stato aggravato da un insieme di cause, una di queste è sicuramente una forma di sottovalutazione del contagio, legato soprattutto ad un contesto di infanzia (il morbillo viene considerata parzialmente a ragione, una malattia “da prendere” proprio quando si è molto giovani). Ed anche numerose comunità locali e non solo hanno sostanzialmente manifestato un vero e proprio scetticismo nei confronti dei vaccini.

Condizione che quasi naturalmente si è parzialmente ribaltata: proprio a seguito dei nuovi casi, sono state numerose le famiglie che hanno richiesto la somministrazione di vaccini anti morbillo.

E in Italia?

In Italia i casi registrati e certificati di morbillo sono in aumento rispetto al 2025, tuttavia non è presente un vero e proprio “allarme” e anche relazionando i numeri, la proporzione con gli Stati Uniti semplicemente non esiste.

Tuttavia questo contagio non va sottovalutato, anche per la popolazione adulta: è una malattia estremamente contagiosa, come evidenziato in particolare in regioni come l’Umbria, dove in questo periodo autunnale si è vicini alla soglia critica.

Se non gestita al meglio con una opportuna vaccinazione e attenzione anche una malattia come il morbillo può portare ad altre decisamente più importanti come polmoniti, epatiti o interessamenti che riguardano l’apparato neurologico.