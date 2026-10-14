Ricordi la 1000 lire con Marco Polo? Ecco quanto vale oggi

La 1000 lire più famosa è sicuramente la Montessori che gode ancora oggi di una certa popolarità e fama presso i collezionsti, ma non tutti ricorderanno o potrebbero sapere che questa è stata l’ultima di una serie importante di banconote. Quasi altrettanto diffuse e popolare risultano essere state le 1000 lire con il volto i Marco Polo, appena antecedenti a quelle che hanno raffigurato la celebre educatrice, ma quanto valgono oggi?

1000 lire Marco Polo: quanto sono vecchie?

Concepite nella prima parte degli anni 80, le 1000 lire con Marco Polo differiscono da quelle precedenti per dimensioni e impatto sull’economia diversi: infatti la lira stava attraversando un periodo di forte svalutazione, condizione che ha portato anche diverse mosse economiche discusse.

Marco Polo è stato ed è ancora oggi considerato uno dei più famosi esploratori italiani ed europei, inevitabilmente il suo nome risulta essere legato all’ambito delle esplorazioni verso Oriente. Per questo è presente su questo taglio un ritratto con barba di Marco Polo e vari dettagli che evidenziano la sua città ovvero Venezia.

Esploratore ma anche e soprattutto mercante, Marco Polo è stato sfoggiato su queste banconote in corso di valore fino al 1995, quando le 1000 lire Montessori erano già diffuse da qualche anno. Ma quanto possono valere al giorno d’oggi?

Quanto valgono?

Hanno avuto una ottima diffusione in particolare fino alla fine degli anni 80. Per questo oggi a distanza di svariate decadi, non è così difficile trovarne anche in buono stato, e la conservazione impatta molto sul valore finale. Ovviamente non è l’unico elemento da tenere sott’occhio.

Uno di questi altri è il codice seriale ovvero la sfilza di lettere e numeri che contraddistinguono ogni esemplare. Per quasi tutti gli esemplari il valore si aggira tra i 3 ed i 10 euro se in perfetto stato ma se ilseriale inizia con una X le cose si fanno sensibilmente più interessanti.

Infatti X identifica per molte banconote italiane fino agli anni 2000 la rarità maggiore, X sta per banconote sostitutive quindi numericamente inferiori e per questo più ricercate.

le Xa valgono da 10 euro fino a 300 euro, così come quasi tutte le XB e XC naturalmente molto dipende dalle condizioni .Sensibilmente più rari sono le XD e XE valutate R2 (ovvero livello di rarità 2) che possono superare i 300 euro. Fino a 140 euro valgono infinte le XF