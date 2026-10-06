I segni zodiacali più drammatici! Fai attenzione a questi 3!

I segni zodiacali più drammatici sono anche i più treatrali, soprattutto sono facilmente riconoscibili come concetto quando è davvero qualcosa di “evidente”. Non per forza le persone drammatiche lo sono in modo identico per ogni situazione e non per forza questo è un difetto anzi.

Ma è evidente che la drammaticità che contraddistigue questi profili caratteriali ed i rispettivi segni zodiacali non è sempre un elemento positivo. Come è ovvio, è altresì certo che la drammaticità non risulti essere un fattore comune. Quali sono i segni zodiacali davvero drammatici?

Ecco i più drammatici tra i segni zodiacali

Gemelli

La duttilità sociale del Gemelli lo fa finire in questa sorta di top 3. E’ teatrale, ma anche assolutamente in controllo quando vuole. Pur essendo un emotivo sa perfettamente, senza ombra di dubbio, sviluppare un concreto interesse verso la sorpresa.

Gemelli non è sempre drammatico ma sa scegliere bene quando apparire in evidenza con le proprie reazioni ma anche le proprie considerazioni più della maggior parte dei segni.

Leone

Nel gruppo è sicuramente quello meno in controllo e per questo il drammatico vero, colui che lo è sul serio senza freni. E quindi è anche quello maggiormente esposto alle figure non proprio lusinghiere, d’altro canto è un genuino quindi…

Proprio il fattore genuinità gli permette spesso di poter “svicolare” da brutte situazioni, il più delle volte viene perdonato. Quando è in difficoltà fa scena muta, mentre quando si sente al centro di una ingiustizia non si fa problemi a sciorinare ogni forma di fattore che a suo dire, gli ha creato difficoltà.

Capricorno

Quello sicuramente maggiormente strategico tra i segni. Capricorno quando si tratta di doversi palesare è probabilmente il migliore, differentemente dal Leone ad esempio è molto, molto in controllo e potrebbe apparire quasi uno che passa in sordina.

Ma è il più trasformista dei 12 segni anche perchè sa perfettamente quando e fino a che punto può spingersi con le proprie esagerazioni. In particolare in amore si manifesta con grande vittimismo ma il più delle volte è scena.