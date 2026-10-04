Stop allo sconto sul gasolio: cosa accadrà dopo?

Lo “sconto” sui carburanti come il gasolio è divenuto un affare di stato, letteralmente, con la copertura che prima da parte del Governo in carica, ma non durerà per sempre. Così come una sorta di “aiuto” da parte di Eni che ha deciso di bloccare il costo dei carburanti direttamente sul prezzo finale, tuttavia molto presto questo sopracitato sconto terminerà.

E’ stato il governo stesso a dichiararlo, anche se non finiranno le mosse in aiuto della maggior parte della popolazione per limitare i costi così elevati. Ma cosa succederà nel breve periodo?

Niente più aiuti da parte del governo sul costo del gasolio?

Il taglio delle accise, l’ennesimo ufficializzato settimane fa da parte del Governo terminerà infatti il giorno 5 ottobr 2026 come anticipato, e non sarà prorogato ulteriormente. La motivazione è semplice, legata ai costi, per qualsiasi stato infatti farsi carico parziale del prezzo dei carburanti è di fatto un “affare a perdere” ben lontano come concetto da un investimento.

Sostanzialmente non è molto diverso dal “buttare” denaro seppur in modo sensato. Seppur non ufficiale, l’accordo con il gruppo Eni che ha deciso di intervenire con una sorta di blocco momentaneo, condizione che unita agli altri sforzi ha portato la soglia di prezzo a calare sensibilmente.

Sconto gasolio: no tagli ma accise mobili

I tagli sono troppo dispendiosi per lo Stato italiano che però deve per forza di cose aiutare comunque una vasta fetta di popolazione: le accise mobili, già menzionate da diversi rappresentanti costituiscono la fase due nell’ambito degli aiuti.

Ma come dovrebbero svilupparsi? Principalmente influenzando altri fornitori di carburanti a limitare i costi degli stessi già prima del costo finale, in quanto compagnie petrolifere e distributori hanno spesso in mano buona parte del processo di raffinazione.

La struttura nel dettaglio alternativa a questa in verità non è stata ancora comunicata ufficialmente: probabilmente questi sconti saranno impossibili da conoscere in anticipo e saranno diversamente decisi a seconda delle singole aziende di distribuzione, in questo senso le varie stazioni di servizio potrebbero decidere in modo relativament espontaneo un prezzo più o meno concorrenziale.