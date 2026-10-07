Napoli, ritorna McTominay: ecco quando potrà giocare nuovamente

Il Napoli “ritrova” uno dei principali calciatori di riferimento dopo un intervento all’apparato cardiaco che ha tenuto fermo per svariate settimane Scott McTominay, condizione che si è rivelata sicuramente deprecabile per la squadra di Max Allegri, già alle prese con infortuni e problemi tattici particolarmente riscontrabili anche in queste settimane. Ma quando il centrocampista scozzese, che ha fatto le fortune negli ultimi anni di Napoli potrà tornare arruolabile?

McTominay – Napoli: ok l’idoneità sportiva

L’intervento che ha visto il titolare della nazionale scozzese nonchè elemento cardine del Napoli di Antonio Conte nel proprio biennio è stato legato al cuore: quello che l’ex Manchester United ha subito è stato un intervento di ablazione cardiaca, non particolarmente grave ma che ha necessitato un periodo di convalescenza seppure non totale.

Pochi giorni prima dell’idoneità sportiva ottenuta in concomitanza della pausa delle nazionali infatti Scott McTominay era stato visto nelle vesti di turista assieme alla propria compagna a Capri in ottima forma.

Il calciatore andrà in scadenza tra poco meno di due anni ed attualmente il rinnovo con il calciatore, oggi 30enne, è ancora lontano dalla definizione: il Napoli vorrebbe tenerlo in rosa ma attualmente le distanze economiche sono ancora particolarmente evidenti tra le richieste e le proposte tra società e procuratore. Sarà molto importante evidenziare l’utilizzo del calciatore nello scacchiere azzurro di Allegri.

Quando tornerà arruolabile?

Allegri è alle prese come detto con vari giocatori indisponibili per infortunio come Alisson Santos, Favasuli, Giovane, Spinazzola, Olivera, ma anche Meret ed il lungodegente Buongiorno. A questi va aggiunto anche Vergara infortunatosi durante la partita con la nazionale italiana contro la Turchia.

Per questo è molto probabile, data la possibilità di ritornare ad allenarsi, di una convocazione in vista della delicata sfida interna di campionato contro il Frosinone. Data l’emergenza infortuni infatti è decisamente pronosticabile un impiego magari a gara in corso del numero 8.