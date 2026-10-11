2 euro con il libro aperto: ecco il valore aggiornato

I 2 euro rappresentano alcune tra le monete indubbiamente più diffuse sia numericamente che come varietà. Infatti attraverso questo “taglio monetario” sono state create alcune tra le varietà numismatiche più interessanti. E la moneta da 2 euro con il libro aperto è una particolarmente interessante, in quanto può raggiungere valutazioni per nulla disprezzabili.

E’ anche importante capire oltre che identificare questa moneta che è recente ma non per questo diffusa, anzi. Risulta essere stata coniata per una piccola nazione come San Marino, ma quanto può valere?

Trova i 2 euro con il libro!

San Marino non fa parte dell’Italia, almeno dal punto di vista giuridico. Geograficamente infatti è “stato a se” e seppur di modeste dimensioni ha una storia molto antica, considerata la prima repubblica del vecchio continente.

Viste le ridotte dimensioni San Marino non ha la possibilità di coniare in modo indipendente la propria valuta. Non fa parte dell’Unione Europea ma fa comunque ricorso all’euro dati gli accordi tra queste piccole nazioni e la Comunità Europea, per questo la zecca di Roma di fatto sviluppa tutte le monete utilizzate dalla piccola repubblica, che ovviamente hanno anche valore presso tutti i paesi dell’eurozona.

E come ogni altra nazione anche per San Marino da svariati anni sono state concepite le cosiddette monete commemorative coniate proprio nel formato da 2 euro. Questa con il libro aperto, dedicata al tema della Creatività e Innovazione, risale al 2009.

Prorio il 2009 infatti è stato l’anno della Creatività e dell’Innovazione: sulla superficie primaria della moneta figura un libro aperto e altri strumenti legati proprio a questi elementi. Presenti anche l’anno di coniatura, 2009, e la dicitura.

Quanto vale?

Come tante altre emissioni di tipo commemorativo anche questa ha visto una diffusione ridotta, circa 130 mila esemplari per i collezionisti. Ad oggi è una moneta ambita e ricercata, con un valore medio se circolata tra i 40 ed i 70 euro.

Ma un esemplare in fior di Conio può arrivare a valere fino a 110 euro, in questo caso ovviamente il termine identifica uno stato di conservazione perfetto, pari alla fresca coniatura.