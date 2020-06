Non dirlo al mio capo, terza puntata – Anticipazioni 14 giugno

Non dirlo al mio capo torna domenica 14 giugno 2020 con la terza puntata e un altro doppio appuntamento in replica. Rai 1 trasmetterà l’episodio 5, “La vita che verrà” e l’episodio 6, “Premio o punizione“. Che cosa succederà questa volta ai due protagonisti?

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci parlano ancora di una frattura fra Lisa (Vanessa Incontrada) ed Enrico (Lino Guanciale). Dopo il bacio che si sono scambiati, i due hanno deciso di scacciare via pensieri e desideri in compagnia di altre persone.

Non dirlo al mio capo – Anticipazioni episodio 5 e 6

Episodio 5 – Enrico trascorre la notte con una donna e poi la caccia in malo modo. Intanto, Marta (Giorgia Surina) cerca di convincere Lisa ad uscire con tutti gli uomini a cui ha dato il suo numero la sera della festa. Lo studio si occupa poi del caso di due ragazze scambiate alla nascita: la madre naturale vuole fare causa all’ospedale. Nonostante pensi solo a Vinci, la Marcelli alla fine cede e inizia a vivere una serie di appuntamenti. In modo del tutto casuale conosce Fabrizio (Andrea Bosca), ma Claudia sa che la donna è innamorata del suo capo e la mette in guardia sulle conseguenze.

Episodio 6 – Fabrizio e Lisa escono di nuovo insieme, anche se lei ha appena scoperto che è il professore di Mia (Ludovica Coscione). I rapporti fra Lisa ed Enrico sono invece in stallo: per poco lui non scopre la verità sul fatto che lei non sia una mamma single come gli ha sempre detto. Grazie ad un nuovo caso, la situazione sembra volgere verso il meglio. Vinci arriva addirittura ad invitare l’assistente ad una cena. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo però ci svelano che l’avvocato dovrà ritrattare l’invito per via di un altro appuntamento. Lisa deciderà quindi di uscire ancora con Fabrizio.