Diabete, quali sono le cause scatenanti principali?

Il diabete risulta essere una delle più comuni e diffuse forme di malattie di tipo comune, ed è anche molto frequente parlare di questo tipo di problema di salute con connotati legati unicamente a fattori come il cibo e lo stile di vita. In verità il diabete ha varie cause scatenanti che possono impattare sia sulla genesi quanto sulla gestione della malattia.

Come tantissime altre malattie, anche il diabete nella sua forma più comune è legato allo stile di vita, pur avendo varie connotazioni che possono peggiorare o migliorare la condizione di chi ne è affetto.

Le cause del diabete

E’ bene ricordare e quindi specificare che il diabete viene riconosciuto in varie forme. La più diffusa viene definita come tipo 2 ed è quella legata all’insulino resistenza.

Infatti non a caso proprio a questa forma diffusa viene legata la tipica dinamica che vede l’organismo non riuscire a ridurre la presenza e l’efficacia degli zuccheri nel sistema circolatorio.

Il diabete può rendere poco o per nulla efficace la produzione di insulina che è un ormone che tra le altre cose ha questo ruolo di “riduzione” degli zuccheri. Al tempo stesso il diabete può essere anche effettivamente ridotto nella sua produzione da parte dell’organismo.

Quindi può manifestarsi come una sorta di fattore che inibisce l’efficacia dell’insulina, oppure come un elemento che

Il diabete è ereditario?

Assolutamente no, tutt’alpiù si può parlare di una potenziale predisposizione che a carattere genetico può trasmettersi tra consanguinei, che di fatto non ha cura vera e propria in senso definitivo ma con farmaci e soprattutto con uno stile di vita (tra cui anche l’apporto alimentare) può essere senz’altro tenuto sotto controllo.

L’età avanzata, la sedentarietà, una dieta sbilanciata sono i principali fattori oltre a quelli di predisposizione. Generalmente il diabete colpisce sensibilmente di più la popolazione dopo i 45 anni e sono gli uomini coloro più portati a “subirlo”.

E’ stato dimostrato che in particolare grazie ad una dieta equilibrata ed una buona abitudine nell’ordine dell’esercizio fisico inteso come abitudine pressochè giornaliera è possibile ridurre anche di molto le possibilità di “comparsa” del diabete, indifferentemente dai fattori genetici.