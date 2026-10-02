I segni zodiacali più gelosi: fai attenzione a questi!

Decisamente molto “umano” come concetto, quello della gelosia, è tra quelli che fa sempre più “rumore” in ambito lavorativo e sentimentale, in quanto provare quella sensazione di fastidio se non peggio nei confronti di qualcun altro viene considerata da praticamente ogni cultura come qualcosa di disprezzabile.

I segni zodicali più gelosi, che andremo ad “ispezionare” sono indiscutibilmente coloro che sono abituati a non riuscire o non volere nascondere questo tratto.

Come è ovvio, non si tratta di una sorta di classifica assoluta ma una tendenza effettiva, tra i segni che sono notoriamente ai più, palesemente gelosi. Può essere anche interessante esaminare allo stato effettivo se il nostro, di segno, spicca tra quelli presi in esame.

I segni zodiacali più gelosi sono questi 3

Toro

Toro è il geloso più comune, ovvero quello che ogni tanto si fa dei “film mentali” ma che non vive di questi: per essere geloso davvero e manifestarlo in modo plateale non fa ricorso a indizi che in verità non esistono (se non nella propria immaginazione).

E’ quindi un geloso apparentemente gestibile che però se viene fortificato da prove inconfutabili della propria gelosia, “smatta” e diventa probabilmente quello più difficile da controllare. Attenzione quindi a non dare la giusta possibilità al segno!

Scorpione

Per reazione non è quello più estremo, ma è il geloso probabilmente più subdolo sia perchè fortemente vendicativo ma anche e soprattutto per il fatto che questo sentimento viene applicato in modo indifferente tanto in amore, quanto in altri ambiti come quello professionale.

Tende poco ad essere geloso delle persone in quanto tali, ma ne fa un discorso di principio: se uno Scorpione ha guadagnato qualcosa in termini di vantaggi, denaro o posizione a seguito di sforzi, e vede qualcuno che invece ha ottenuto di più o meglio con meno energie spese, non lesina commenti molto pesanti e continui.

Cancro

Il geloso più “evidente” per eccellenza, ma anche quello che tende a volerlo negare di meno. Questo perchè alla base la gelosia del Cancro è improntata sulla propria insicurezza: non è sicuro della propria personalità e interpreta questo tratto come onnipresente negli altri.

E’ comunque un geloso relativamente ragionevole, al tempo stesso vive parecchio di momenti nei quali è completamente sconnesso dai fatti reali, quindi tende a stressarsi e stressare i presenti anche senza motivo.